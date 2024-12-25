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25 декабря, 22:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги и рассказал о планах развития Москвы

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги и рассказал о планах развития Москвы

Собянин анонсировал включение в программу реновации в Москве дома с 9-ю и 12-ю этажами

Сергей Собянин сменил руководителя столичного департамента ЖКХ

Сергей Собянин поблагодарил иностранных дипломатов за совместную работу

Мэр Москвы обсудил с депутатами МГД планы развития города

Новости часа: Москва продолжит оказывать поддержку поддержку полиции

Новости часа: в волонтерскую деятельность Москвы вовлечены около 1,5 млн человек

Сергей Собянин назвал основные ориентиры по развитию Москвы

Новости часа: городские службы Москвы перейдут на круглосуточный режим работы в праздники

Сергей Собянин представил депутатам МГД проект развития Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица должна стать мировым центром притяжения высококвалифицированных специалистов и инноваций, о чем сообщил Сергей Собянин, представив в Мосгордуме ежегодный отчет о результатах работы столичного правительства.

За время тестирования в столице беспилотного трамвая он не попал ни в одну аварию. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В туристическом сервисе Russpass появились маршруты, подготовленные Детским советом по туризму. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

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