Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги и рассказал о планах развития Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица должна стать мировым центром притяжения высококвалифицированных специалистов и инноваций, о чем сообщил Сергей Собянин, представив в Мосгордуме ежегодный отчет о результатах работы столичного правительства.

За время тестирования в столице беспилотного трамвая он не попал ни в одну аварию. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В туристическом сервисе Russpass появились маршруты, подготовленные Детским советом по туризму. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

