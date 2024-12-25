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25 декабря, 21:15

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Сергей Собянин поблагодарил иностранных дипломатов за совместную работу

Сергей Собянин поблагодарил иностранных дипломатов за совместную работу

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Сергей Собянин перед Новым годом встретился с дипломатическим корпусом и поблагодарил иностранных послов за сотрудничество с Россией и Москвой, а также за реализованные совместные проекты. Мероприятие состоялось в здании правительства Москвы на Тверской улице.

Мэр пожелал дипломатическому корпусу счастья, здоровья и успехов в новом году, а также добра, мира и благополучия их странам. В свою очередь, посол Катара Ахмед бен Насер Аль Тани поблагодарил Собянина за приглашение на это мероприятие и пожелал российскому и московскому правительству всего наилучшего в новом году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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