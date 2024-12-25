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Новости

25 декабря, 15:45

Новости

Новости часа: городские службы Москвы перейдут на круглосуточный режим работы в праздники

Новости часа: городские службы Москвы перейдут на круглосуточный режим работы в праздники

Сергей Собянин представил депутатам МГД проект развития Москвы

Новости часа: около 1,5 тыс км дорог проложили в Москве с 2011 года

Новости часа: наземный транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно

Сергей Собянин: в новогоднюю ночь проезд на метро и МЦК будет бесплатным

Мэр Москвы: городские службы в новогодние каникулы будут работать круглосуточно

Новости часа: Собянин вручил государственные награды москвичам

Новости часа: Собянин заявил о завершении проходки тоннелей Рублево-Архангельской линии

Новости часа: Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новогодние праздники городские службы Москвы будут работать круглосуточно, отметил Сергей Собянин.

Рекордные 8,5 миллиона поездок совершили пассажиры московского метро 20 декабря, сообщили в Дептрансе.

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве до вечера из-за гололедицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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