25 декабря, 15:45Новости
Новости часа: городские службы Москвы перейдут на круглосуточный режим работы в праздники
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новогодние праздники городские службы Москвы будут работать круглосуточно, отметил Сергей Собянин.
Рекордные 8,5 миллиона поездок совершили пассажиры московского метро 20 декабря, сообщили в Дептрансе.
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве до вечера из-за гололедицы.
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