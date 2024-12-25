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Новости

25 декабря, 13:45

Новости

Новости часа: наземный транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно

Новости часа: наземный транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно

Сергей Собянин: в новогоднюю ночь проезд на метро и МЦК будет бесплатным

Мэр Москвы: городские службы в новогодние каникулы будут работать круглосуточно

Новости часа: Собянин вручил государственные награды москвичам

Новости часа: Собянин заявил о завершении проходки тоннелей Рублево-Архангельской линии

Новости часа: Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 декабря

Новости часа: Собянин вручил награды выдающимся москвичам

Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым Годом и вручил госнаграды

Новости часа: инвестиции в основной капитал Москвы превысили 3,5 трлн рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проезд на метро, а также наземном городском транспорте будет бесплатным в новогоднюю ночь. Об этом заявил Сергей Собянин.

На рыбных рынках "Москва – на волне" действуют скидки к Новому году, пишет портал мэра и правительства столицы.

Каток впервые открылся на Болотной площади в рамках проекта "Зима в Москве", также говорится на портале mos.ru.

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