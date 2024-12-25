Новости часа: наземный транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проезд на метро, а также наземном городском транспорте будет бесплатным в новогоднюю ночь. Об этом заявил Сергей Собянин.

На рыбных рынках "Москва – на волне" действуют скидки к Новому году, пишет портал мэра и правительства столицы.

Каток впервые открылся на Болотной площади в рамках проекта "Зима в Москве", также говорится на портале mos.ru.