Новости часа: электробусный парк в Новокосине позволит запустить 12 маршрутов в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый электробусный парк в Новокосине позволит запустить 12 электробусных маршрутов в начале 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Первую в мире операцию с использованием биопринтера провели в госпитале имени Н. Н. Бурденко. Об этом сообщила пресс-служба МИСИС.

Две новые тематические "Тройки" выпустили в столице при поддержке Музея обороны Москвы. Об этом сообщил столичный Дептранс.