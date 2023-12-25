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Новости

25 декабря, 20:00

Общество

Новости часа: электробусный парк в Новокосине позволит запустить 12 маршрутов в 2024 году

Новости часа: электробусный парк в Новокосине позволит запустить 12 маршрутов в 2024 году

Сергей Собянин вручил городские награды московским учителям

Собянин: количество электробусов в Москве наращивается с каждым годом

Новости часа: Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

"Актуальный репортаж": массовый выпуск "Тройки" с российским чипом начнется в 2024 году

Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Новости часа: Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Собянин: в Москве открылся шестой по счету электробусный парк

Новости часа: новый электробусный парк в столице позволит запустить еще 12 маршрутов

Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый электробусный парк в Новокосине позволит запустить 12 электробусных маршрутов в начале 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Первую в мире операцию с использованием биопринтера провели в госпитале имени Н. Н. Бурденко. Об этом сообщила пресс-служба МИСИС.

Две новые тематические "Тройки" выпустили в столице при поддержке Музея обороны Москвы. Об этом сообщил столичный Дептранс.

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