Сергей Собянин вручил городские награды московским учителям

Сергей Собянин наградил столичных учителей в честь завершения Года педагога и наставника. Мэр вручил почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы" 32 преподавателям, а звание "Почетный работник образования" – 132 учителям. Кроме того, грамоты и благодарности столичного департамента образования и науки получили 6,7 тысячи педагогов.

По словам градоначальника, нынешним учителям сложнее, чем тем, кто работал в СССР. В то время, продолжил он, не было ЕГЭ и целенаправленной подготовки в вузы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.