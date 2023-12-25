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25 декабря, 19:45

Общество

Сергей Собянин вручил городские награды московским учителям

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Сергей Собянин наградил столичных учителей в честь завершения Года педагога и наставника. Мэр вручил почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы" 32 преподавателям, а звание "Почетный работник образования" – 132 учителям. Кроме того, грамоты и благодарности столичного департамента образования и науки получили 6,7 тысячи педагогов.

По словам градоначальника, нынешним учителям сложнее, чем тем, кто работал в СССР. В то время, продолжил он, не было ЕГЭ и целенаправленной подготовки в вузы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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