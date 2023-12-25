25 декабря, 16:45Новости
Новости часа: Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый электробусный парк "Салтыковка" рассчитан на 100 машин, сообщил Сергей Собянин.
В электродепо "Сокол" открылся сервисный центр производителя вагонов метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Из-за сильного ветра в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности на вторник, заявили в Гидрометцентре России.