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25 декабря, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Новости часа: Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Собянин: в Москве открылся шестой по счету электробусный парк

Новости часа: новый электробусный парк в столице позволит запустить еще 12 маршрутов

Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Новости часа: третий электробусный парк "Салтыковка" открыли в столице

Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Новости часа: в Бирюлеве Восточном и Отрадном открылись новые городские поликлиники

Собянин сообщил об открытии еще двух поликлиник, построенных по новому стандарту

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

Новости часа: композиции "Времена года" вернули на главные ворота усадьбы "Нескучное"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый электробусный парк "Салтыковка" рассчитан на 100 машин, сообщил Сергей Собянин.

В электродепо "Сокол" открылся сервисный центр производителя вагонов метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Из-за сильного ветра в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности на вторник, заявили в Гидрометцентре России.

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