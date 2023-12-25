Новости часа: Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый электробусный парк "Салтыковка" рассчитан на 100 машин, сообщил Сергей Собянин.

В электродепо "Сокол" открылся сервисный центр производителя вагонов метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Из-за сильного ветра в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности на вторник, заявили в Гидрометцентре России.