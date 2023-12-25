Новости часа: в Бирюлеве Восточном и Отрадном открылись новые городские поликлиники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две новые поликлиники в Бирюлеве Восточном и в Отрадном приняли первых пациентов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более тысячи новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi заработали в Москве. Об этом рассказали в департаменте информационных технологий.

Предновогодняя рабочая неделя в Москве будет теплой и снежной. Об этом заявили в Гидрометцентре.