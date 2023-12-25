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Новости

25 декабря, 13:45

Технологии

Новости часа: в Бирюлеве Восточном и Отрадном открылись новые городские поликлиники

Новости часа: в Бирюлеве Восточном и Отрадном открылись новые городские поликлиники

Собянин сообщил об открытии еще двух поликлиник, построенных по новому стандарту

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

Новости часа: композиции "Времена года" вернули на главные ворота усадьбы "Нескучное"

Собянин: скульптуры "Времена года" вернулись на главные ворота Нескучного

Сергей Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

В Москве установили 5 тыс световых конструкций к Новому году – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 декабря

Собянин сообщил о снижении аварийности на дорогах Москвы

Собянин сообщил о снижении аварийности на дорогах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две новые поликлиники в Бирюлеве Восточном и в Отрадном приняли первых пациентов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более тысячи новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi заработали в Москве. Об этом рассказали в департаменте информационных технологий.

Предновогодняя рабочая неделя в Москве будет теплой и снежной. Об этом заявили в Гидрометцентре.

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