Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 13:30

Новости

Собянин сообщил об открытии еще двух поликлиник, построенных по новому стандарту

Собянин сообщил об открытии еще двух поликлиник, построенных по новому стандарту

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

Новости часа: композиции "Времена года" вернули на главные ворота усадьбы "Нескучное"

Собянин: скульптуры "Времена года" вернулись на главные ворота Нескучного

Сергей Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

В Москве установили 5 тыс световых конструкций к Новому году – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 декабря

Собянин сообщил о снижении аварийности на дорогах Москвы

Собянин сообщил о снижении аварийности на дорогах Москвы

Собянин сообщил о снижении аварийности на дорогах столицы

Еще две новые поликлиники в Бирюлеве Восточном и в Отрадном приняли первых пациентов. Оба медучреждения построили по новому московскому стандарту. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В здании на Элеваторной улице разместили взрослую и детскую клиники. А на улице Декабристов построили новый корпус, соединенный с главным с помощью перехода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородмедицинавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика