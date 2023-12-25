Собянин сообщил об открытии еще двух поликлиник, построенных по новому стандарту

Еще две новые поликлиники в Бирюлеве Восточном и в Отрадном приняли первых пациентов. Оба медучреждения построили по новому московскому стандарту. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В здании на Элеваторной улице разместили взрослую и детскую клиники. А на улице Декабристов построили новый корпус, соединенный с главным с помощью перехода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.