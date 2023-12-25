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Новости

25 декабря, 13:00

Город

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

Новости часа: композиции "Времена года" вернули на главные ворота усадьбы "Нескучное"

Собянин: скульптуры "Времена года" вернулись на главные ворота Нескучного

Сергей Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

В Москве установили 5 тыс световых конструкций к Новому году – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 декабря

Собянин сообщил о снижении аварийности на дорогах Москвы

Собянин сообщил о снижении аварийности на дорогах Москвы

Собянин сообщил о снижении аварийности на дорогах столицы

Собянин: проекту "Искренний сервис" центров госуслуг исполнилось шесть лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ветеринарная лаборатория Москвы может проводить до 120 тысяч исследований в год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москва продолжит проводить экскурсии для жителей в крупные больницы города, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Аквакурорт в ТиНАО станет самым большим крытым водным объектом в РФ, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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