Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ветеринарная лаборатория Москвы может проводить до 120 тысяч исследований в год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москва продолжит проводить экскурсии для жителей в крупные больницы города, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Аквакурорт в ТиНАО станет самым большим крытым водным объектом в РФ, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.