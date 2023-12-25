Новости часа: композиции "Времена года" вернули на главные ворота усадьбы "Нескучное"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Композиции "Времена года" вернули на главные ворота усадьбы "Нескучное" после реставрации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москва будет работать над повышением культуры заботы о своем здоровье у пациентов. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

На Замоскворецкой линии метро начинает работу сервисный центр "Метровагонмаша". Об этом сообщил Дептранс столицы.