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Новости

25 декабря, 12:00

Общество

Новости часа: композиции "Времена года" вернули на главные ворота усадьбы "Нескучное"

Новости часа: композиции "Времена года" вернули на главные ворота усадьбы "Нескучное"

Собянин: скульптуры "Времена года" вернулись на главные ворота Нескучного

Сергей Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

В Москве установили 5 тыс световых конструкций к Новому году – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 декабря

Собянин сообщил о снижении аварийности на дорогах Москвы

Собянин сообщил о снижении аварийности на дорогах Москвы

Собянин сообщил о снижении аварийности на дорогах столицы

Собянин: проекту "Искренний сервис" центров госуслуг исполнилось шесть лет

Новости часа: в столице обновили фасады четырех городских вокзалов МЦД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Композиции "Времена года" вернули на главные ворота усадьбы "Нескучное" после реставрации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москва будет работать над повышением культуры заботы о своем здоровье у пациентов. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

На Замоскворецкой линии метро начинает работу сервисный центр "Метровагонмаша". Об этом сообщил Дептранс столицы.

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