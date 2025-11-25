25 ноября, 14:15Мэр Москвы
Сергей Собянин объявил об открытии двух центров женского здоровья
В преддверии Дня матери в Москве открылись два центра женского здоровья. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге, новые учреждения начали работу в ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой и ГКБ имени А. К. Ерамишанцева.
Центры предоставляют полный цикл медицинских услуг: от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности и после родов. В центре на улице Теплый Стан, где объединили 3 женские консультации, помощь будут оказывать 68 врачей.
