25 ноября, 14:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин объявил об открытии двух центров женского здоровья

Сергей Собянин рассказал о новом образовательном комплексе в Раменках

Сергей Собянин: реставрация Швейцарского домика в усадьбе Кусково завершена

Мэр Москвы принял участие в Совете при полномочном представителе президента России в ЦФО

Собянин: в Москве реализуется уникальная модель помощи раненым бойцам СВО

Собянин поздравил московского учителя Надежду Алексееву c 100-летним юбилеем

Сергей Собянин: Москва поддержит бизнес в создании новых производств

Собянин рассказал, какие спорткластеры около жилых кварталов появились в Москве

В преддверии Дня матери в Москве открылись два центра женского здоровья. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге, новые учреждения начали работу в ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой и ГКБ имени А. К. Ерамишанцева.

Центры предоставляют полный цикл медицинских услуг: от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности и после родов. В центре на улице Теплый Стан, где объединили 3 женские консультации, помощь будут оказывать 68 врачей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

