Сергей Собянин объявил об открытии двух центров женского здоровья

В преддверии Дня матери в Москве открылись два центра женского здоровья. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге, новые учреждения начали работу в ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой и ГКБ имени А. К. Ерамишанцева.

Центры предоставляют полный цикл медицинских услуг: от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности и после родов. В центре на улице Теплый Стан, где объединили 3 женские консультации, помощь будут оказывать 68 врачей.

