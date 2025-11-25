Сергей Собянин рассказал о новом образовательном комплексе в Раменках

Новый образовательный комплекс на 425 детей построили в районе Раменки. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге, четырехэтажное здание на улице Светланова включает детский сад на 125 мест и школу на 300 мест.

Школьное отделение оснащено универсальными кабинетами, IT-полигоном, лабораторно-исследовательским комплексом и медиатекой. В дошкольном отделении создали просторные группы и физкультурный зал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.