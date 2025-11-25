25 ноября, 07:30Мэр Москвы
Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро
Впервые за последние 70 лет на Кольцевой линии метро в Москве появится новая станция "Достоевская". Как отметил Сергей Собянин она готова уже на 35%.
По словам мэра, плотная застройка района, которая сочетается с уже действующими ветками метро, коммуникации и подземные воды, усложняют работы. Специалистам приходится прибегать к горному способу проходки.
