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Новости

25 ноября, 22:00

Новости

Новости часа: более 20 тыс человек приняли участие в молодежном форуме "Наследие"

Новости часа: более 20 тыс человек приняли участие в молодежном форуме "Наследие"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Центральный транспортный узел планируют начать развивать в Москве в 2025 году

Новости часа: графитовая линия метро улучшит транспортную доступность для 1 млн москвичей

Новости часа: тоннель к станции "Бульвар Генерала Карбышева" на графитовой линии пройден

Сергей Собянин осмотрел ход работ на Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: 217 заявок подали научные команды медорганизаций на городские гранты

Новости часа: в Зеленограде сделали новые и обновили существующие зоны отдыха

Собянин: более 20 тыс студентов обменялись идеями сохранения памятников

Центральный транспортный узел начнут развивать в Москве в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 20 тысяч человек приняли участие в седьмом молодежном форуме "Наследие" в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Благодаря проекту "Потерялся? Не уходи!" в метро и на МЦК с 2021 года помогли 41 ребенку, говорится на сайте мэра и правительства столицы.

Более 14 тысяч семей переехали в новое жилье по реновации с начала года, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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