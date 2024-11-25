Новости часа: более 20 тыс человек приняли участие в молодежном форуме "Наследие"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 20 тысяч человек приняли участие в седьмом молодежном форуме "Наследие" в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Благодаря проекту "Потерялся? Не уходи!" в метро и на МЦК с 2021 года помогли 41 ребенку, говорится на сайте мэра и правительства столицы.

Более 14 тысяч семей переехали в новое жилье по реновации с начала года, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.