Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 20:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Центральный транспортный узел планируют начать развивать в Москве в 2025 году

Новости часа: графитовая линия метро улучшит транспортную доступность для 1 млн москвичей

Новости часа: тоннель к станции "Бульвар Генерала Карбышева" на графитовой линии пройден

Сергей Собянин осмотрел ход работ на Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: 217 заявок подали научные команды медорганизаций на городские гранты

Новости часа: в Зеленограде сделали новые и обновили существующие зоны отдыха

Собянин: более 20 тыс студентов обменялись идеями сохранения памятников

Центральный транспортный узел начнут развивать в Москве в 2025 году

Мэр Москвы: в Зеленограде благоустроили Быково болото и Школьное озеро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершена проходка тоннеля между станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" на Рублево-Архангельской линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Станция Раменское МЦД-3 и одноименное депо перешли на цифровую систему управления движением, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

26 ноября открывается выставка ранее неизвестных предметов из коллекции Сергея Щукина, проинформировали в пресс-службе Пушкинского музея.

Читайте также
мэр МосквытранспортметротехнологиикультуравыставкивидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика