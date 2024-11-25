Новости часа: Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершена проходка тоннеля между станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" на Рублево-Архангельской линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Станция Раменское МЦД-3 и одноименное депо перешли на цифровую систему управления движением, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

26 ноября открывается выставка ранее неизвестных предметов из коллекции Сергея Щукина, проинформировали в пресс-службе Пушкинского музея.