Новости часа: графитовая линия метро улучшит транспортную доступность для 1 млн москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рублево-Архангельская линия метро улучшит транспортное обслуживание порядка 1 миллиона москвичей. Об этом заявил Сергей Собянин.

Вокзалы и ТПУ на Московской железной дороге подготовили к зиме, сообщили в пресс-службе магистрали.

По данным синоптиков, желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Московском регионе до вечера четверга, 28 ноября.