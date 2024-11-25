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Новости

25 ноября, 15:30

Новости

Новости часа: графитовая линия метро улучшит транспортную доступность для 1 млн москвичей

Новости часа: графитовая линия метро улучшит транспортную доступность для 1 млн москвичей

Новости часа: тоннель к станции "Бульвар Генерала Карбышева" на графитовой линии пройден

Сергей Собянин осмотрел ход работ на Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: 217 заявок подали научные команды медорганизаций на городские гранты

Новости часа: в Зеленограде сделали новые и обновили существующие зоны отдыха

Собянин: более 20 тыс студентов обменялись идеями сохранения памятников

Центральный транспортный узел начнут развивать в Москве в 2025 году

Мэр Москвы: в Зеленограде благоустроили Быково болото и Школьное озеро

Собянин: 217 заявок подали научные команды медорганизаций на городские гранты

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рублево-Архангельская линия метро улучшит транспортное обслуживание порядка 1 миллиона москвичей. Об этом заявил Сергей Собянин.

Вокзалы и ТПУ на Московской железной дороге подготовили к зиме, сообщили в пресс-службе магистрали.

По данным синоптиков, желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Московском регионе до вечера четверга, 28 ноября.

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