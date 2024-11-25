25 ноября, 13:45Новости
Новости часа: 217 заявок подали научные команды медорганизаций на городские гранты
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 200 заявок подали медицинские организации на городскую грантовую программу. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более чем 40 детям помогли в метро и на МЦК благодаря проекту "Потерялся? Не уходи!", сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По данным синоптиков, в Москве на этой неделе обойдется почти без осадков.