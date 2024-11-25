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Новости

25 ноября, 13:45

Новости

Новости часа: 217 заявок подали научные команды медорганизаций на городские гранты

Новости часа: 217 заявок подали научные команды медорганизаций на городские гранты

Новости часа: в Зеленограде сделали новые и обновили существующие зоны отдыха

Собянин: более 20 тыс студентов обменялись идеями сохранения памятников

Центральный транспортный узел начнут развивать в Москве в 2025 году

Мэр Москвы: в Зеленограде благоустроили Быково болото и Школьное озеро

Собянин: 217 заявок подали научные команды медорганизаций на городские гранты

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 ноября

Собянин рассказал о реализации программы реновации на севере Москвы

12 перинатальных центров Москвы оборудовали реанимации видеонаблюдением за новорожденными

Собянин рассказал, что мамам новорожденных стала доступна видеотрансляция из реанимации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 200 заявок подали медицинские организации на городскую грантовую программу. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более чем 40 детям помогли в метро и на МЦК благодаря проекту "Потерялся? Не уходи!", сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По данным синоптиков, в Москве на этой неделе обойдется почти без осадков.

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