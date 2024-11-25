Новости часа: в Зеленограде сделали новые и обновили существующие зоны отдыха

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую и благоустроенную зоны отдыха открыли в Зеленограде. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 14 тысяч семей переехали в новое жилье по реновации с начала года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По прогнозам синоптиков, гололедица в течение всего дня ожидается на дорогах столицы.