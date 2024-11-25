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Новости

Новости

25 ноября, 11:45

Новости

Новости часа: в Зеленограде сделали новые и обновили существующие зоны отдыха

Новости часа: в Зеленограде сделали новые и обновили существующие зоны отдыха

Собянин: более 20 тыс студентов обменялись идеями сохранения памятников

Центральный транспортный узел начнут развивать в Москве в 2025 году

Мэр Москвы: в Зеленограде благоустроили Быково болото и Школьное озеро

Собянин: 217 заявок подали научные команды медорганизаций на городские гранты

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 ноября

Собянин рассказал о реализации программы реновации на севере Москвы

12 перинатальных центров Москвы оборудовали реанимации видеонаблюдением за новорожденными

Собянин рассказал, что мамам новорожденных стала доступна видеотрансляция из реанимации

Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую и благоустроенную зоны отдыха открыли в Зеленограде. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 14 тысяч семей переехали в новое жилье по реновации с начала года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По прогнозам синоптиков, гололедица в течение всего дня ожидается на дорогах столицы.

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