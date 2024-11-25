Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 11:30

Новости

Собянин: более 20 тыс студентов обменялись идеями сохранения памятников

Собянин: более 20 тыс студентов обменялись идеями сохранения памятников

Центральный транспортный узел начнут развивать в Москве в 2025 году

Мэр Москвы: в Зеленограде благоустроили Быково болото и Школьное озеро

Собянин: 217 заявок подали научные команды медорганизаций на городские гранты

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 ноября

Собянин рассказал о реализации программы реновации на севере Москвы

12 перинатальных центров Москвы оборудовали реанимации видеонаблюдением за новорожденными

Собянин рассказал, что мамам новорожденных стала доступна видеотрансляция из реанимации

Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 ноября

Больше 20 тысяч человек приняли участие в седьмом молодежном форуме "Наследие". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С 2018 года Москва приглашает молодых специалистов из России и дружественных стран обменяться идеями и лучшими практиками по сохранению исторических памятников. Форум состоит из деловой, образовательной, экскурсионной программ, а также городского фестиваля и конкурса студенческих работ.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика