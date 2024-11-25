25 ноября, 11:30Новости
Собянин: более 20 тыс студентов обменялись идеями сохранения памятников
Больше 20 тысяч человек приняли участие в седьмом молодежном форуме "Наследие". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
С 2018 года Москва приглашает молодых специалистов из России и дружественных стран обменяться идеями и лучшими практиками по сохранению исторических памятников. Форум состоит из деловой, образовательной, экскурсионной программ, а также городского фестиваля и конкурса студенческих работ.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.