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25 ноября, 11:45

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Более 15 зон для пикника оборудовали в парке в пойме реки Жужи – Собянин

Более 15 зон для пикника оборудовали в парке в пойме реки Жужи – Собянин

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Парк в пойме реки Жужи стал любимым местом отдыха жителей района Нагатино-Садовники, сообщил Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, парк создали в этом году на месте заброшенного оврага. Сначала вывезли весь мусор и расчистили русло реки.

Помимо прочего, в парке есть две площадки для выгула и дрессировки собак. Там же проходят удобные дорожки, вдоль которых расположили 16 зон для пикника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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