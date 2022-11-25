Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в районе Марьина Роща

В Марьиной Роще появится новый жилой квартал. Об утверждении проекта Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Жилье появится на улице Веткина, в районе пересечения путей D2 и Октябрьской железной дороги. На данный момент там находятся склады и административные здания. Там построят современные комплексы и два деловых центра.

Также запланирована реконструкция дорог и строительство нового проезда с велодорожками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.