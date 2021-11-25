Порталу mos.ru исполнилось 10 лет, сообщил Сергей Собянин.

Одной из первых на сайте появилась услуга записи ребенка в первый класс. Москвичи воспользовались ею уже 517 тысяч раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

