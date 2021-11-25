Москвичам рассказали о главных новостях к этому часу.

Программа реновации в Москве идет строго по плану. Работы планируется выполнить до 2032 года, рассказал Сергей Собянин.

Уголовное дело завели после пожара в шахте Кемеровской области. В результате происшествия девять человек погибли, более 40 пострадали.

Морось, дождь и снег ожидаются в четверг, 25 ноября, в Москве. Метель, которая прошла накануне, снегопадом назвать нельзя, поскольку не образовалось сугробов, заявили в Гидрометцентре.

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