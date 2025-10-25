Форма поиска по сайту

25 октября, 16:15

Собянин: две благоустроенные набережные появятся в Мнёвниковской пойме

Собянин: две благоустроенные набережные появятся в Мнёвниковской пойме

Две благоустроенные набережные появятся в Мнёвниковской пойме. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что проект планируется реализовать в три этапа и привести в порядок участок примерно в 19 гектар. В западной части поймы набережная будет идти от дома № 37А по улице Нижние Мнёвники до пляжа, южнее Крылатского моста. Там обустроят пешеходные дорожки, детские и смотровые площадки, а также спортивный пирс, два амфитеатра и арт-объекты.

