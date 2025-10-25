Собянин: Москва продолжит восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска

Москва продолжит помогать восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска в 2026 году, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По словам мэра, в Луганске работы пройдут в 43 зданиях – это многоквартирные дома, объекты здравоохранения, культуры и образования. Также там проложат около 70 километров инженерных сетей, более 180 тысяч квадратных километров дорог, и более гектара общественных пространств. Постоянно идет ремонт в жилых домах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.