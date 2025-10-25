Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: началась реставрация фасадов Богоявленского собора в Елохово

Собянин: началась реставрация фасадов Богоявленского собора в Елохово

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Собянин: проект "Давай дружить!" за 5 лет стал поддержкой для детей-сирот

Сергей Собянин: в районе Солнцево в 2026 году появится новая школа

Сергей Собянин: в районе Солнцево в 2026 году появится новая школа

Собянин: средства ПВО поразили три летевших к Москве беспилотника

Собянин: шесть общественных пространств благоустроено на востоке Москвы

Собянин: средства ПВО поразили три летевших к Москве беспилотника

Собянин: подъездные дороги для двух школ и детсада построят в Бирюлеве Восточном

Собянин: комплекс со спортивным центром появится в Бутырском районе Москвы

В Москве началась реставрация фасадов Собора Богоявления в Елохове. Об этом на своей странице в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, это один из старейших и крупнейших действующих храмов столицы. Именно в нем крестили поэта Александра Пушкина. Пятикупольный собор высотой 56 метров поражает своим величественным внешним обликом. Фасады в стиле ампир украшены колоннами и полуколоннами, пилястрами и лепниной. Все это в том числе приведут в порядок реставраторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика