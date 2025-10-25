Собянин: началась реставрация фасадов Богоявленского собора в Елохово

В Москве началась реставрация фасадов Собора Богоявления в Елохове. Об этом на своей странице в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, это один из старейших и крупнейших действующих храмов столицы. Именно в нем крестили поэта Александра Пушкина. Пятикупольный собор высотой 56 метров поражает своим величественным внешним обликом. Фасады в стиле ампир украшены колоннами и полуколоннами, пилястрами и лепниной. Все это в том числе приведут в порядок реставраторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.