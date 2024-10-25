25 октября, 22:30Новости
Новости часа: Собянин заявил, что в Москве на нужды СВО работает около 500 предприятий ОПК
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 500 столичных предприятий оборонно-промышленного комплекса работает на нужды специальной военной операции. Об этом сообщил Сергей Собянин.
С начала текущего года москвичи получили по программе новостройки, общая площадь которых составила около 600 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Синоптики предупредили москвичей о заморозках в ночь на 26 октября.