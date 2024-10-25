Новости часа: Собянин заявил, что в Москве на нужды СВО работает около 500 предприятий ОПК

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 500 столичных предприятий оборонно-промышленного комплекса работает на нужды специальной военной операции. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С начала текущего года москвичи получили по программе новостройки, общая площадь которых составила около 600 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Синоптики предупредили москвичей о заморозках в ночь на 26 октября.

