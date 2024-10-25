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25 октября, 22:30

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Новости часа: Собянин заявил, что в Москве на нужды СВО работает около 500 предприятий ОПК

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве на нужды СВО работает около 500 предприятий ОПК

Сергей Собянин сообщил о 500 предприятиях ОПК, задействованных в СВО

Собянин заявил, что шок-центры помогают в спасении жизни пациентов с острым инфарктом

Новости часа: КРТ может стать инструментом расширения программы реновации в Москве

Собянин: построенное по реновации жилье энергоэффективнее и экологичнее

Новости часа: дефицит кадров в Москве может достигнуть 1 миллиона человек к 2030 году

Собянин: стоимость жилья по реновации в 1,5 раза выше ветхого

Новости часа: МЦД начнут прокладывать в регионы в 2025 году

Собянин рассказал о планах введения электронных удостоверений для иностранцев

Собянин: дефицит кадров в Москве к 2030 году может достигнуть 1 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 500 столичных предприятий оборонно-промышленного комплекса работает на нужды специальной военной операции. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С начала текущего года москвичи получили по программе новостройки, общая площадь которых составила около 600 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Синоптики предупредили москвичей о заморозках в ночь на 26 октября.

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