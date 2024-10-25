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25 октября, 21:45

Новости

Сергей Собянин сообщил о 500 предприятиях ОПК, задействованных в СВО

Сергей Собянин сообщил о 500 предприятиях ОПК, задействованных в СВО

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Порядка 500 столичных предприятий оборонно-промышленного комплекса работают на нужды специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС Сергей Собянин.

По словам мэра, в число предприятий, работающих на нужды СВО, входят конструкторские и проектные бюро, опытное производство и массовое производство. Ранее Собянин заявлял, что поддержка участников СВО и членов их семей остается приоритетом Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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