Сергей Собянин сообщил о 500 предприятиях ОПК, задействованных в СВО

Порядка 500 столичных предприятий оборонно-промышленного комплекса работают на нужды специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС Сергей Собянин.

По словам мэра, в число предприятий, работающих на нужды СВО, входят конструкторские и проектные бюро, опытное производство и массовое производство. Ранее Собянин заявлял, что поддержка участников СВО и членов их семей остается приоритетом Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

