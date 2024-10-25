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Новости

25 октября, 20:00

Новости

Собянин заявил, что шок-центры помогают в спасении жизни пациентов с острым инфарктом

Собянин заявил, что шок-центры помогают в спасении жизни пациентов с острым инфарктом

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Новости часа: шок-центры Москвы помогают спасти жизни пациентов с острым инфарктом

Собянин: шок-центры помогают в спасении жизни пациентов с острым инфарктом

В настоящее время в столице работают 14 специализированных шок-центров. За два года там спасли тысячи жизней. Врачи центров оказывают помощь пациентам с обширным острым инфарктом миокарда, где главная угроза – кардиогенный шок. Для его предотвращения необходима оперативная работа профессионалов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Заморозки ожидаются в ночь на 26 октября в Москве. Об этом предупредили в городском хозяйстве столицы. После долгого периода аномального тепла погода возвращается к климатической норме. Ночью столбики термометров могут опускаться ниже нуля, но днем воздух еще будет прогреваться: в выходные, 26 и 27 октября, и на следующей неделе температура поднимется до 8 градусов.

Центробанк России повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России, а дополнительные бюджетные расходы только растут. Банк РФ допустил, что ключевую ставку могут снова повысить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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