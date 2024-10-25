Собянин рассказал о планах введения электронных удостоверений для иностранцев

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

На московском авиаузле в рамках эксперимента в 2025 году будет внедрен биометрический контроль для иностранцев, рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы таже сообщил, что электронные удостоверения иностранных граждан, с помощью которых можно будет проверить всю актуальную информацию о них, будут выдаваться в столице со следующего года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.