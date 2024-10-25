Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 13:30

Новости

Собянин рассказал о планах введения электронных удостоверений для иностранцев

Собянин рассказал о планах введения электронных удостоверений для иностранцев

Собянин: дефицит кадров в Москве к 2030 году может достигнуть 1 млн человек

Новости часа: шок-центры Москвы помогают спасти жизни пациентов с острым инфарктом

Собянин: шок-центры помогают в спасении жизни пациентов с острым инфарктом

Собянин: шок-центры помогают в спасении жизни пациентов с острым инфарктом

Новости часа: Собянин сообщил о продлении нулевого транспортного налога на электромобили

Собянин: МЦД стали драйвером роста пассажиропотока общественного транспорта

Собянин: Москва не испытывает недостатка в инвесторах

Собянин: продлим нулевой транспортный налог на электромобили на 2025 год

Собянин: Москва стала лучшим мегаполисом мира

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

На московском авиаузле в рамках эксперимента в 2025 году будет внедрен биометрический контроль для иностранцев, рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы таже сообщил, что электронные удостоверения иностранных граждан, с помощью которых можно будет проверить всю актуальную информацию о них, будут выдаваться в столице со следующего года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика