Новости часа: шок-центры Москвы помогают спасти жизни пациентов с острым инфарктом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шок-центры Москвы помогают спасти жизни пациентов с острым инфарктом. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кабельные заводы Москвы укрепляют позиции на рынке, рассказал заммэра Москвы по градостроительным вопросам Владимир Ефимов.

Мост через Москву-реку на Рублевское шоссе начнут строить в следующем году, проинформировали власти столицы.