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Новости

Новости

25 октября, 12:45

Новости

Новости часа: шок-центры Москвы помогают спасти жизни пациентов с острым инфарктом

Новости часа: шок-центры Москвы помогают спасти жизни пациентов с острым инфарктом

Собянин: шок-центры помогают в спасении жизни пациентов с острым инфарктом

Собянин: шок-центры помогают в спасении жизни пациентов с острым инфарктом

Новости часа: Собянин сообщил о продлении нулевого транспортного налога на электромобили

Собянин: МЦД стали драйвером роста пассажиропотока общественного транспорта

Собянин: Москва не испытывает недостатка в инвесторах

Собянин: продлим нулевой транспортный налог на электромобили на 2025 год

Собянин: Москва стала лучшим мегаполисом мира

Новости часа: Сергей Собянин открыл обновленные участки в парке "Яуза"

Сергей Собянин открыл обновленные участки парка "Яуза"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шок-центры Москвы помогают спасти жизни пациентов с острым инфарктом. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кабельные заводы Москвы укрепляют позиции на рынке, рассказал заммэра Москвы по градостроительным вопросам Владимир Ефимов.

Мост через Москву-реку на Рублевское шоссе начнут строить в следующем году, проинформировали власти столицы.

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