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25 октября, 09:45

Экономика

Собянин: Москва не испытывает недостатка в инвесторах

Собянин: Москва не испытывает недостатка в инвесторах

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Москва не испытывает недостатка в инвесторах, готовых вкладывать деньги в развитие городской экономики. Об этом заявил Сергей Собянин.

По словам мэра, Москва отдает предпочтение отечественным производителям. Иностранные инвесторы, как он отметил, не заинтересованы в развитии города и думают только о собственной прибыли.

В пример Сергей Собянин привел автомобильный завод Renault, площади которого теперь занял производитель автомобилей "Москвич". После ухода французского концерна с российского рынка выяснилось, что до 2022 года на предприятии велась пересборка иностранных запчастей, а российского производства так и не было создано, несмотря на заявления владельцев завода о высоком проценте локализации.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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