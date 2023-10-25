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25 октября, 16:30

Культура

Новости часа: Собянин открыл театр эстрады после комплексной реставрации

Новости часа: Собянин открыл театр эстрады после комплексной реставрации

Новости часа: завершена комплексная реставрация Театра эстрады

Собянин открыл театр Эстрады после комплексной реставрации

Собянин открыл после реставрации Театр эстрады на Берсеневской набережной

Собянин открыл театр Эстрады после комплексной реставрации

Сергей Собянин рассказал о планах строительства метро в Гольянове

В Коломенском началась реставрация шедевра архитектуры XVI века – Собянин

Новости часа: туристический сервис Russpass стал еще удобнее для пользователей

Собянин: туристический сервис Russpass стал еще удобнее для пользователей

Новости часа: количество маршрутов наземного транспорта в Москве превысило 900

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице после комплексной реставрации открыли историческое здание Московского государственного театра эстрады, рассказал Сергей Собянин.

Более 20 помещений передали для советов ветеранов в Москве с начала года, сообщил столичный департамент городского имущества.

Международный фестиваль спортивного кино откроется в Музее Победы 26 октября, рассказали в пресс-службе музея.

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