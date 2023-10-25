25 октября, 16:30Культура
Новости часа: Собянин открыл театр эстрады после комплексной реставрации
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице после комплексной реставрации открыли историческое здание Московского государственного театра эстрады, рассказал Сергей Собянин.
Более 20 помещений передали для советов ветеранов в Москве с начала года, сообщил столичный департамент городского имущества.
Международный фестиваль спортивного кино откроется в Музее Победы 26 октября, рассказали в пресс-службе музея.