Новости часа: завершена комплексная реставрация Театра эстрады

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Театр эстрады в Москве открыли после комплексной реставрации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Площадь особой экономической зоны "Технополис "Москва" увеличилась более чем на 16 гектаров. Это данные сайта мэра и правительства столицы.

Строительство жилья по реновации началось на месте расселенных старых домов в Коптеве. Об этом сообщил департамент градостроительной политики.