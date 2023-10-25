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Новости

25 октября, 15:30

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Новости часа: завершена комплексная реставрация Театра эстрады

Новости часа: завершена комплексная реставрация Театра эстрады

Собянин открыл театр Эстрады после комплексной реставрации

Собянин открыл после реставрации Театр эстрады на Берсеневской набережной

Собянин открыл театр Эстрады после комплексной реставрации

Сергей Собянин рассказал о планах строительства метро в Гольянове

В Коломенском началась реставрация шедевра архитектуры XVI века – Собянин

Новости часа: туристический сервис Russpass стал еще удобнее для пользователей

Собянин: туристический сервис Russpass стал еще удобнее для пользователей

Новости часа: количество маршрутов наземного транспорта в Москве превысило 900

Мэр Москвы рассказал, где будет расположена новая станция метро "Гольяново"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Театр эстрады в Москве открыли после комплексной реставрации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Площадь особой экономической зоны "Технополис "Москва" увеличилась более чем на 16 гектаров. Это данные сайта мэра и правительства столицы.

Строительство жилья по реновации началось на месте расселенных старых домов в Коптеве. Об этом сообщил департамент градостроительной политики.

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