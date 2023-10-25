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Новости

25 октября, 15:15

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Собянин открыл театр Эстрады после комплексной реставрации

Собянин открыл театр Эстрады после комплексной реставрации

Собянин открыл после реставрации Театр эстрады на Берсеневской набережной

Собянин открыл театр Эстрады после комплексной реставрации

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Сергей Собянин открыл после комплексной реставрации историческое здание Московского государственного театра эстрады на Берсеневской набережной. Работы по модернизации внутреннего пространства театра начались в 2020 году и завершились в сентябре 2023 года.

Специалисты восстановили несущие конструкции, заменили инженерные коммуникации, отреставрировали фасад и вернули зданию исторический вид. В театре обновили сцену и установили самое современное оборудование.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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