Собянин открыл театр Эстрады после комплексной реставрации

Сергей Собянин открыл после комплексной реставрации историческое здание Московского государственного театра эстрады на Берсеневской набережной. Работы по модернизации внутреннего пространства театра начались в 2020 году и завершились в сентябре 2023 года.

Специалисты восстановили несущие конструкции, заменили инженерные коммуникации, отреставрировали фасад и вернули зданию исторический вид. В театре обновили сцену и установили самое современное оборудование.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.