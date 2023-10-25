Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 14:45

Город

Собянин открыл после реставрации Театр эстрады на Берсеневской набережной

Собянин открыл после реставрации Театр эстрады на Берсеневской набережной

Собянин открыл театр Эстрады после комплексной реставрации

Сергей Собянин рассказал о планах строительства метро в Гольянове

В Коломенском началась реставрация шедевра архитектуры XVI века – Собянин

Новости часа: туристический сервис Russpass стал еще удобнее для пользователей

Собянин: туристический сервис Russpass стал еще удобнее для пользователей

Новости часа: количество маршрутов наземного транспорта в Москве превысило 900

Мэр Москвы рассказал, где будет расположена новая станция метро "Гольяново"

Собянин: количество маршрутов наземного транспорта в Москве превысило 900

Во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном – Собянин

Сергей Собянин открыл после комплексной реставрации историческое здание Московского государственного театра эстрады на Берсеневской набережной. Работы по модернизации внутреннего пространства театра начались в 2020 году и завершились в сентябре 2023 года.

Специалисты восстановили несущие конструкции, заменили инженерные коммуникации, отреставрировали фасад и вернули зданию исторический вид. В театре обновили сцену и установили самое современное оборудование.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородтеатрвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика