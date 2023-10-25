25 октября, 14:45Город
Собянин открыл после реставрации Театр эстрады на Берсеневской набережной
Сергей Собянин открыл после комплексной реставрации историческое здание Московского государственного театра эстрады на Берсеневской набережной. Работы по модернизации внутреннего пространства театра начались в 2020 году и завершились в сентябре 2023 года.
Специалисты восстановили несущие конструкции, заменили инженерные коммуникации, отреставрировали фасад и вернули зданию исторический вид. В театре обновили сцену и установили самое современное оборудование.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.