Сергей Собянин рассказал о планах строительства метро в Гольянове

Новая станция метро появится на Уссурийской улице. Она получит название "Гольяново" и улучшит транспортную доступность района, в котором живет более 230 тысяч человек.

Как рассказал Сергей Собянин, конкретные параметры будущей станции еще предстоит разработать и утвердить, но основные решения уже понятны. "Гольяново" будет станцией мелкого заложения, и строить ее будут открытым способом в котловане глубиной порядка 17 метров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.