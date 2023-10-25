Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 13:45

Город

В Коломенском началась реставрация шедевра архитектуры XVI века – Собянин

В Коломенском началась реставрация шедевра архитектуры XVI века – Собянин

Новости часа: туристический сервис Russpass стал еще удобнее для пользователей

Собянин: туристический сервис Russpass стал еще удобнее для пользователей

Новости часа: количество маршрутов наземного транспорта в Москве превысило 900

Мэр Москвы рассказал, где будет расположена новая станция метро "Гольяново"

Собянин: количество маршрутов наземного транспорта в Москве превысило 900

Во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Новости часа: на ВДНХ завершена реставрация еще двух исторических павильонов

Собянин: на ВДНХ завершена реставрация еще двух исторических павильонов

В Коломенском приступили к реставрации церкви Вознесения Господня. Это первый шатровый храм, который, к тому же, на момент постройки в XVI веке был самым высоким зданием на Руси.

Сейчас объект находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Как отметил Сергей Собянин, перед специалистами стоит непростая задача. Им предстоит привести в порядок цоколь, галерею и шатер церкви. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика