В Коломенском началась реставрация шедевра архитектуры XVI века – Собянин

В Коломенском приступили к реставрации церкви Вознесения Господня. Это первый шатровый храм, который, к тому же, на момент постройки в XVI веке был самым высоким зданием на Руси.

Сейчас объект находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Как отметил Сергей Собянин, перед специалистами стоит непростая задача. Им предстоит привести в порядок цоколь, галерею и шатер церкви. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.