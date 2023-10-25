Новости часа: количество маршрутов наземного транспорта в Москве превысило 900

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число маршрутов наземного транспорта в Москве перешагнуло за 900. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве привели в порядок территорию около станции метро "Воронцовская". Это данные сайта мэра.

В районе Перово появится более 74 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации. Об этом сообщил комплекс экономической политики.