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Новости

25 октября, 11:30

Город

Новости часа: количество маршрутов наземного транспорта в Москве превысило 900

Новости часа: количество маршрутов наземного транспорта в Москве превысило 900

Мэр Москвы рассказал, где будет расположена новая станция метро "Гольяново"

Собянин: количество маршрутов наземного транспорта в Москве превысило 900

Во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Новости часа: на ВДНХ завершена реставрация еще двух исторических павильонов

Собянин: на ВДНХ завершена реставрация еще двух исторических павильонов

Новости часа: команда Москвы победила на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Новости часа: во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном

Новости часа: в спорткомплексе "Пегас" запланировали спортивные секции для всех желающих

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число маршрутов наземного транспорта в Москве перешагнуло за 900. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве привели в порядок территорию около станции метро "Воронцовская". Это данные сайта мэра.

В районе Перово появится более 74 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации. Об этом сообщил комплекс экономической политики.

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