Собянин: администраторы центров госуслуг помогают в детских больницах Москвы

Сотрудники центров "Мои Документы" помогают в приемных отделениях детских городских больниц, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Более 100 администраторов впервые вышли в 6 детских городских больниц в этом году.

Сотрудники центров встречают пациентов, помогают записаться к специалисту и найти нужный кабинет. Также они подсказывают, как оформить электронные медкарты.

