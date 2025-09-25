25 сентября, 13:15Мэр Москвы
Собянин: администраторы центров госуслуг помогают в детских больницах Москвы
Сотрудники центров "Мои Документы" помогают в приемных отделениях детских городских больниц, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Более 100 администраторов впервые вышли в 6 детских городских больниц в этом году.
Сотрудники центров встречают пациентов, помогают записаться к специалисту и найти нужный кабинет. Также они подсказывают, как оформить электронные медкарты.
