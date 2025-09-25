Собянин: около 100 тыс школьников окончили предпрофессиональные классы

Порядка 100 тысяч учеников выпустили за 10 лет предпрофессиональные классы в Москве. Как написал Сергей Собянин в мессенджере МАХ, на данный момент такие классы открыты в более чем 70% столичных школ.

По его словам, учащиеся могут выбрать самые разные направления: инженерное, медицинское, IT, предпринимательское, медиа и психолого-педагогическое. Школы получили новейшее оборудование, чтобы ученики могли проводить исследования, заниматься научными разработками.

