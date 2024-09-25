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Новости

25 сентября, 20:00

Новости

Новости часа: в районе Южного порта появится 25 га зеленых территорий

Новости часа: в районе Южного порта появится 25 га зеленых территорий

Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

Собянин: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Сергей Собянин: в Митине открылся второй в Москве рыбный рынок

Новости часа: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Сергей Собянин: в Митине открылся второй в Москве рыбный рынок

Новости часа: кластер "Ломоносов" занял ведущую роль в развитии импортозамещения

Новости часа: в столице открылся второй рыбный рынок "Москва – на волне"

Сергей Собянин поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием

Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны Южный порт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В будущем жилом микрорайоне Южного порта появится 25 гектаров зеленых территорий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Камеры ЦОДД помогли снизить на 21% число нарушений на перекрестках. Об этом сообщил Дептранс.

Оранжевый уровень опасности из-за риска пожаров объявлен в Московском регионе до 28 сентября. Об этом заявил Гидрометцентр.

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