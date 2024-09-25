Новости часа: в районе Южного порта появится 25 га зеленых территорий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В будущем жилом микрорайоне Южного порта появится 25 гектаров зеленых территорий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Камеры ЦОДД помогли снизить на 21% число нарушений на перекрестках. Об этом сообщил Дептранс.

Оранжевый уровень опасности из-за риска пожаров объявлен в Московском регионе до 28 сентября. Об этом заявил Гидрометцентр.