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Новости

Новости

25 сентября, 16:45

Новости

Новости часа: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Новости часа: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Сергей Собянин: в Митине открылся второй в Москве рыбный рынок

Новости часа: кластер "Ломоносов" занял ведущую роль в развитии импортозамещения

Новости часа: в столице открылся второй рыбный рынок "Москва – на волне"

Сергей Собянин поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием

Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны Южный порт

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

Новости часа: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны Южный порт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Северном речном вокзале завершился четвертый сезон свадеб. Там поженились более 130 пар, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице пройдет второй Московский форум волонтеров в сфере охраны здоровья. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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