Новости часа: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Северном речном вокзале завершился четвертый сезон свадеб. Там поженились более 130 пар, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице пройдет второй Московский форум волонтеров в сфере охраны здоровья. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.