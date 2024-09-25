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Новости

Новости

25 сентября, 16:00

Новости

Новости часа: кластер "Ломоносов" занял ведущую роль в развитии импортозамещения

Новости часа: кластер "Ломоносов" занял ведущую роль в развитии импортозамещения

Новости часа: в столице открылся второй рыбный рынок "Москва – на волне"

Сергей Собянин поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием

Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны Южный порт

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

Новости часа: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны Южный порт

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о разработках резидентов кластера "Ломоносов"

Сергей Собянин рассказал о разработках резидентов кластера "Ломоносов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский кластер "Ломоносов" играет ведущую роль в развитии импортозамещения. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более шести тысяч москвичей приступят к переезду по реновации до конца октября. Об этом сообщил комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца сентября. О погодных условиях предупредили синоптики.

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