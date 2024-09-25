Новости часа: кластер "Ломоносов" занял ведущую роль в развитии импортозамещения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский кластер "Ломоносов" играет ведущую роль в развитии импортозамещения. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более шести тысяч москвичей приступят к переезду по реновации до конца октября. Об этом сообщил комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца сентября. О погодных условиях предупредили синоптики.