25 сентября, 16:00Новости
Новости часа: кластер "Ломоносов" занял ведущую роль в развитии импортозамещения
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский кластер "Ломоносов" играет ведущую роль в развитии импортозамещения. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более шести тысяч москвичей приступят к переезду по реновации до конца октября. Об этом сообщил комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца сентября. О погодных условиях предупредили синоптики.