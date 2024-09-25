Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны Южный порт

На территории бывшей промзоны Южный порт появится одна из самых протяженных в столице набережных без автомобилей. Там будет пешеходный и велосипедный маршрут длиной 13 километров. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра столицы, в самой широкой части акватории Москвы-реки будут понтонный бассейн, зоны для спорта и множество других активностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.