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Новости

25 сентября, 14:15

Новости

Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны Южный порт

Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны Южный порт

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

Новости часа: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны Южный порт

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Сергей Собянин рассказал о разработках резидентов кластера "Ломоносов"

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На территории бывшей промзоны Южный порт появится одна из самых протяженных в столице набережных без автомобилей. Там будет пешеходный и велосипедный маршрут длиной 13 километров. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра столицы, в самой широкой части акватории Москвы-реки будут понтонный бассейн, зоны для спорта и множество других активностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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