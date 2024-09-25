Новости часа: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Образовательный комплекс построят на севере Москвы в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

На Северном речном вокзале завершился четвертый сезон свадеб. Там поженились более 130 пар, отметила заммэра Анастасия Ракова.