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Новости

Новости

25 сентября, 13:00

Новости

Новости часа: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Новости часа: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны Южный порт

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о разработках резидентов кластера "Ломоносов"

Сергей Собянин рассказал о разработках резидентов кластера "Ломоносов"

Новости часа: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Новости часа: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Новости часа: фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу" посетили более 10,5 млн человек

Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении подвижного состава в метро Москвы

Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Новости часа: Сергей Собянин назвал самые старые парки Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Образовательный комплекс построят на севере Москвы в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

На Северном речном вокзале завершился четвертый сезон свадеб. Там поженились более 130 пар, отметила заммэра Анастасия Ракова.

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Сюжет: "Мой район"
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