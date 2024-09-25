Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 12:15

Новости

Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны Южный порт

Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны Южный порт

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о разработках резидентов кластера "Ломоносов"

Сергей Собянин рассказал о разработках резидентов кластера "Ломоносов"

Новости часа: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Новости часа: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Новости часа: фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу" посетили более 10,5 млн человек

Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении подвижного состава в метро Москвы

Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Новости часа: Сергей Собянин назвал самые старые парки Москвы

Собянин рассказал об уникальных столичных парках с большой историей

В столичном Южном порту появится новая зеленая набережная, свободная от автомобилей. Она станет частью непрерывного велопешеходного маршрута длиной 13 километров и соединит новые жилые кварталы с парком развлечений "Остров мечты".

Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, вдоль всей прибрежной линии инвесторы создадут уникальные локации с комфортными прогулочными маршрутами. Также зоны отдыха разместятся на надземных переходах между жилыми домами, а в самой широкой части акватории Москвы-реки оборудуют понтонный бассейн и зоны для спорта.

В будущем жилом микрорайоне Южного порта появится 25 гектаров зеленых территорий с садами, аллеями и лужайкой для пикников. После реорганизации промзона станет одним из самых перспективных районов города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
мэр МосквыгородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика