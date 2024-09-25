Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны Южный порт

В столичном Южном порту появится новая зеленая набережная, свободная от автомобилей. Она станет частью непрерывного велопешеходного маршрута длиной 13 километров и соединит новые жилые кварталы с парком развлечений "Остров мечты".

Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, вдоль всей прибрежной линии инвесторы создадут уникальные локации с комфортными прогулочными маршрутами. Также зоны отдыха разместятся на надземных переходах между жилыми домами, а в самой широкой части акватории Москвы-реки оборудуют понтонный бассейн и зоны для спорта.

В будущем жилом микрорайоне Южного порта появится 25 гектаров зеленых территорий с садами, аллеями и лужайкой для пикников. После реорганизации промзона станет одним из самых перспективных районов города.

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