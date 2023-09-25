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Новости

25 сентября, 18:00

Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о столичных компаниях, занимающихся выпуском техники

Новости часа: Собянин рассказал о столичных компаниях, занимающихся выпуском техники

Новости часа: выпуск компьютерной техники и электроники в Москве вырос на 28,4%

Новости часа: Собянин рассказал о выпуске компьютерной техники и электроники в Москве

Сергей Собянин: в Москве разработан уникальный промышленный компьютер

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у станций "Планерная" и "Нижегородская"

Собянин принял решение о закупке не менее 500 вагонов "Москва–2020"

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве территорий около станций метро

Собянин сообщил о закупке не менее 500 новых вагонов метро

Новости часа: в столице благоустроят территории около 60 транспортных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 компаний в Москве занимаются выпуском компьютерной техники, электроники и оптики. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти 150 тысяч пассажиров воспользовались социальным такси по коллективным заявкам с января 2023 года. Таковы данные Мосгортранса.

Жилье по реновации построят в Москве в рамках 17 проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщили столичные власти.

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