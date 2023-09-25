Новости часа: Собянин рассказал о столичных компаниях, занимающихся выпуском техники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 компаний в Москве занимаются выпуском компьютерной техники, электроники и оптики. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти 150 тысяч пассажиров воспользовались социальным такси по коллективным заявкам с января 2023 года. Таковы данные Мосгортранса.

Жилье по реновации построят в Москве в рамках 17 проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщили столичные власти.