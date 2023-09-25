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Новости

25 сентября, 15:30

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Новости часа: Собянин рассказал о выпуске компьютерной техники и электроники в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о выпуске компьютерной техники и электроники в Москве

Сергей Собянин: в Москве разработан уникальный промышленный компьютер

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у станций "Планерная" и "Нижегородская"

Собянин принял решение о закупке не менее 500 вагонов "Москва–2020"

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве территорий около станций метро

Собянин сообщил о закупке не менее 500 новых вагонов метро

Новости часа: в столице благоустроят территории около 60 транспортных объектов

Сергей Собянин рассказал, как преображаются территории рядом со станциями метро

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский производитель электроники создал универсальный промышленный компьютер. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 370 тысяч автомобилей ежедневно проезжают по МСД. Данные статистики сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы Максим Ликсутов.

Прошедшим летом воздух в Москве был чище, чем год назад. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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