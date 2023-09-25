Новости часа: Собянин рассказал о выпуске компьютерной техники и электроники в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский производитель электроники создал универсальный промышленный компьютер. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 370 тысяч автомобилей ежедневно проезжают по МСД. Данные статистики сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы Максим Ликсутов.

Прошедшим летом воздух в Москве был чище, чем год назад. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.